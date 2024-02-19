ОГП: Учасників Євромайдану вбивали українські правоохоронці під впливом РФ, російських снайперів не було

Усі насильницькі злочини та вбивства учасників Революції Гідності в 2013-2014 роках чинили українські правоохоронці за наказом української влади та під впливом Російської Федерації.



Джерело: керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський на брифінгу в Києві 20 лютого, цитує "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади".

Деталі: За словами Донського, злочини коїлися руками українських правоохоронців, але "РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності".



Представник ОГП наголосив, що конкретні фактори цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені в суді.



Говорячи про вплив на організаторів злочинів нижчого і середнього рівнів, Донський розповів про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ і співробітникам СБУ, "які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності".



Пряма мова: "Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці.



20 співробітників ФСБ, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій".