Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОГП: Учасників Євромайдану вбивали українські правоохоронці під впливом РФ, російських снайперів не було

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 13:43
ОГП: Учасників Євромайдану вбивали українські правоохоронці під впливом РФ, російських снайперів не було
фото "Радіо Свобода"

Усі насильницькі злочини та вбивства учасників Революції Гідності в 2013-2014 роках чинили українські правоохоронці за наказом української влади та під впливом Російської Федерації.

Джерело: керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський на брифінгу в Києві 20 лютого, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади".

Деталі: За словами Донського, злочини коїлися руками українських правоохоронців, але "РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності".

Представник ОГП наголосив, що конкретні фактори цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені в суді.

Говорячи про вплив на організаторів злочинів нижчого і середнього рівнів, Донський розповів про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ і співробітникам СБУ, "які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності".

Пряма мова: "Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці.

20 співробітників ФСБ, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій".

Теми: ЄвромайданОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня

Російський А-50 збили завдяки С-200 – джерело в ГУР

Sea Baby: українці задонатили майже 300 млн за рекордні 2 дні 

ЗМІ: Зеленський планує візит до Вірменії

фотоЧерез корупцію затримали посадовця управління Міноборони

Спільна зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулась – Шмигаль

Усі новини...
Євромайдан
Правоохоронці затримали беркутівця, який утік після винесення вироку у справі Майдану
Справи Майдану: за розстріл мітингувальників судитимуть ще 9 бійців "чорної роти Беркуту"
В Офісі генпрокурора розповіли, що відбувається в судах зі справами про розгін Майдану
Останні новини
04:06
Ворог атакував громаду Сумщини 12 ракетами, на іншу скинув 14 мін
03:10
відеоЗМІ: На Херсонщині впав російський літак Су-34
02:42
відео, оновленоУ російському Липецьку пролунали вибухи, горів металургійний комбінат
02:26
Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня
01:42
відеоРосіяни шукають "наші слабкі місця" на Авдіївському напрямку – 3-я ОШБр
00:40
ЗМІ: Британія пропонує громадянство потенційним інформаторам у Росії
00:18
Російське Міноборони заявило, що дві області РФ атакували українські безпілотники
23:52
В Україні на війні загинув доброволець з Литви
23:49
Оновлено, фото, відеоВорог атакував Одесу ударними дронами: є загиблий і поранені
23:42
Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: