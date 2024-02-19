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ОГП: Участников Евромайдана убивали украинские правоохранители под влиянием РФ, российских снайперов не было

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 13:43
ОГП: Участников Евромайдана убивали украинские правоохранители под влиянием РФ, российских снайперов не было
фото "Радио Свобода"

Все насильственные преступления и убийства участников Революции Достоинства в 2013-2014 годах совершали украинские правоохранители по приказу украинской власти и под влиянием Российской Федерации.

Источник: руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Киеве 20 февраля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, которые получали указания от украинской власти".

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Детали: По словам Донского, преступления совершались руками украинских правоохранителей, но "РФ имела огромное влияние на принятие этих решений, на весь ход событий, которые происходили во время Революции Достоинства".

Представитель ОГП отметил, что конкретные факторы этого влияния есть на уровне доказательств, которые будут представлены в суде.

Говоря о влиянии на организаторов преступлений низшего и среднего уровней, Донской рассказал о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ и сотрудникам СБУ, "которые совместно взаимодействовали в информационной деятельности".

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Прямая речь: "Это была не чисто пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации тех противоправных действий, которые организовывала украинская власть и совершали украинские правоохранители.

20 сотрудников ФСБ, среди которых пятеро генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий".

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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