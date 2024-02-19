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Польські протестувальники блокували пасажирський поїзд з України

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 16:40
Польські протестувальники блокували пасажирський поїзд з України
Ілюстративне фото, польські протестувальники блокують вантажні потяги 18 лютого, Rafał Mekler/facebook

Польські протестувальники 18 лютого блокували рух пасажирського поїзду "Київ- Хелм", наразі залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі.

Джерело:  "Укрзалізниця"

Дослівно: "18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм. У поїзді перебували 260 пасажирів, абсолютна більшість – жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. 

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Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання.

…Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ.

Укрзалізниця наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. 

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Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора".

Деталі: "Укрзалізниця" наголосила що залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.

Передісторія: 

  • У неділю Держмитслужба України повідомляла, що 18 лютого у міжнародному залізничному пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" польські фермери спробували заблокувати рух вантажних потягів.

Теми: ПольщакордонУкрзалізницязалізниця
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