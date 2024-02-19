Польские протестующие блокировали пассажирский поезд из Украины
Польские протестующие 18 февраля блокировали движение пассажирского поезда "Киев-Хелм", сейчас железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме.
Источник: "Укрзализныця"
Дословно: "18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев - Хелм. В поезде находились 260 пассажиров, абсолютное большинство - женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты.
После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса.
...Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, посольством Украины в Польше, Министерством развития общин, территорий и инфаструктуры и Министерством иностранных дел.
Укрзализныця отмечает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами.
Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и безопасность границ ЕС от российского агрессора".
Детали: "Укрзализныця" отметила, что железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда пока курсируют без осложнений.