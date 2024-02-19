Польские протестующие блокировали пассажирский поезд из Украины

Польские протестующие 18 февраля блокировали движение пассажирского поезда "Киев-Хелм", сейчас железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев - Хелм. В поезде находились 260 пассажиров, абсолютное большинство - женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты.

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После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса.

...Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, посольством Украины в Польше, Министерством развития общин, территорий и инфаструктуры и Министерством иностранных дел.

Укрзализныця отмечает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами.

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Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и безопасность границ ЕС от российского агрессора".

Детали: "Укрзализныця" отметила, что железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда пока курсируют без осложнений.