Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польские протестующие блокировали пассажирский поезд из Украины

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 16:40
Польские протестующие блокировали пассажирский поезд из Украины
Иллюстративное фото, польские протестующие блокируют грузовые поезда 18 февраля, Rafał Mekler/facebook

Польские протестующие 18 февраля блокировали движение пассажирского поезда "Киев-Хелм", сейчас железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме.

Источник:  "Укрзализныця"

Дословно: "18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев - Хелм. В поезде находились 260 пассажиров, абсолютное большинство - женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты. 

Реклама:

После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса.

...Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, посольством Украины в Польше, Министерством развития общин, территорий и инфаструктуры и Министерством иностранных дел.

Укрзализныця отмечает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами. 

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и безопасность границ ЕС от российского агрессора".

Детали: "Укрзализныця" отметила, что железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда пока курсируют без осложнений.

Темы: ПольшаграницаУкрзализныцяжелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Польша
ГПСУ не получала данных от Польши о полном блокировании границы
В воскресенье польские фермеры попытались заблокировать на границе движение поездов
СМИ: Украина может ограничить торговлю с Польшей в ответ на блокады
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: