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Об'єднаним силам представили нового командувача

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 17:15
Об'єднаним силам представили нового командувача
Юрій Содоль. фото з сайту "Армія Inform"

У понеділок 19 лютого особовому складу командування Об’єднаних сил ЗСУ представили новопризначеного командувача генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Джерело: сторінка командування Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Содоль до цього обіймав посаду командувача Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Зазначається, що з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії він відповідав за оборону на одній з найскладніших ділянок фронту.

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Содолю 53 роки. Службу в Десантних військах ЗС України він розпочав у 2003 році. Через чотири роки, у 2007 році, він був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

На російсько-українській війні Содоль – від початку, з 2014 року. У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС ЗСУ.

У лютому 2022 року він був нагороджений званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою, Донецької області. Там він організував успішний контрнаступ, вивівши людей з-під атаки противника. Також Содоль брав участь в обороні Маріуполя.

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У 2023 році він очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Генерал-лейтенант Содоль одружений і має двох синів, які також обрали військову службу, додають у пресслужбі командування ОС.

Що передувало: 11 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський оприлюднив укази про призначення нових глав Об’єднаних сил, Територіальної оборони та Десантно-штурмових військ, а також призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.

Знати більше: Від керівника Внутрішніх військ у часи Майдану до легенд війни: хто прийшов у Генштаб і команду Сирського

Теми: арміявійна
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