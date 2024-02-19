Объединенным силам представили нового командующего

В понедельник 19 февраля личному составу командования Объединенных сил ВСУ представили нового командующего – генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Источник: страница командования Объединенных сил в Facebook

Детали: Содоль до этого занимал должность командующего Морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Отмечается, что с первых дней широкомасштабного вторжения России он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

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Содолю 53 года. Службу в Десантных войсках ВС Украины он начал в 2003 году. Через четыре года, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

На российско-украинской войне Содоль - с начала, с 2014 года. В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехоты ВМС ВСУ.

В феврале 2022 года он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника. Также Содоль участвовал в обороне Мариуполя.

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В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

Генерал-лейтенант Содоль женат и имеет двух сыновей, которые также выбрали военную службу, добавляют в пресс-службе командования ОС.

Что предшествовало: 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский обнародовал указы о назначении новых глав Объединенных сил, Территориальной обороны и Десантно-штурмовых войск, а также назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

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