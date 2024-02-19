Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Объединенным силам представили нового командующего

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 17:15
Объединенным силам представили нового командующего
Юрий Содоль. фото с сайта "Армия Inform"

В понедельник 19 февраля личному составу командования Объединенных сил ВСУ представили нового командующего – генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Источник: страница командования Объединенных сил в Facebook

Детали: Содоль до этого занимал должность командующего Морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Отмечается, что с первых дней широкомасштабного вторжения России он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

Реклама:

Содолю 53 года. Службу в Десантных войсках ВС Украины он начал в 2003 году. Через четыре года, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

На российско-украинской войне Содоль - с начала, с 2014 года. В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехоты ВМС ВСУ.

В феврале 2022 года он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника. Также Содоль участвовал в обороне Мариуполя.

ВИДЕО ДНЯ

В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

Генерал-лейтенант Содоль женат и имеет двух сыновей, которые также выбрали военную службу, добавляют в пресс-службе командования ОС.

Что предшествовало: 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский обнародовал указы о назначении новых глав Объединенных сил, Территориальной обороны и Десантно-штурмовых войск, а также назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

Знать больше: От руководителя Внутренних войск времен Майдана до легенд войны: кто пришел в Генштаб и команду Сырского

Темы: армиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
армия
За что мы влюбляемся в женщин? Посмотрел и понимаешь: мое! То же самое с танками – Полтава
СМИ: В ЕС хотят создать должность еврокомиссара по вопросам обороны
В 2022-м на военного смотрели, как на "островок безопасности", а сейчас – как на опасность – командир подразделения "Ахиллес" Федоренко
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: