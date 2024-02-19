Пилота РФ, который перегнал Украине вертолет, нашли застреленным в Испании – ГУР

Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Источник: собеседник УП в разведке, пресс-служба ГУР в комментарии УП

Прямая речь источника: "Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным".

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Детали: По словам собеседника УП, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой предположительно уходили ликвидаторы.

Дословно пресс-служба ГУР: "Подтверждаем факт смерти".

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