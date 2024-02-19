Пилота РФ, который перегнал Украине вертолет, нашли застреленным в Испании – ГУР
Понедельник, 19 февраля 2024, 18:00
Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.
Источник: собеседник УП в разведке, пресс-служба ГУР в комментарии УП
Прямая речь источника: "Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным".
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Детали: По словам собеседника УП, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой предположительно уходили ликвидаторы.
Дословно пресс-служба ГУР: "Подтверждаем факт смерти".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 23 августа 2023 года стало известно, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации.
- Пилотом Ми-8 был 28-летний Максим Кузьминов. Он получил вознаграждение - 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
- Российская сторона неоднократно угрожала Кузьминову убийством как "предателю".