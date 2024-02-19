На Дніпропетровщині знищили російську ракету Х-59

В Дніпропетровській області в понеділок 19 лютого українські бійці знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59".

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Передісторія: Влада України у понеділок оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через загрозу застосування балістичного озброєння росіянами, ЗМІ писали, що в Полтаві та Кропивницькому пролунали вибухи.