Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Дніпропетровщині знищили російську ракету Х-59

Олександр ШумілінПонеділок, 19 лютого 2024, 18:54
На Дніпропетровщині знищили російську ракету Х-59
Фото: ПК "Схід"

В Дніпропетровській області в понеділок 19 лютого українські бійці знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59".

Реклама:

Передісторія: Влада України у понеділок оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через загрозу застосування балістичного озброєння росіянами, ЗМІ писали, що в Полтаві та Кропивницькому пролунали вибухи.

Теми: ракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
ракетний удар
Балістика й Х-22: у прокуратурі розповіли, чим РФ вдарила по Слов'янську й Краматорську
Росіяни влучили по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя
Зеленський: Ми повернемо мільйони біженців додому, якщо буде достатньо систем ППО
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: