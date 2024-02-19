На Днепропетровщине уничтожили российскую ракету Х-59
Понедельник, 19 февраля 2024, 18:54
В Днепропетровской области в понедельник 19 февраля украинские бойцы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59.
Источник: Воздушное командование "Восток"
Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".
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Предыстория: Власти Украины в понедельник объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за угрозы применения баллистического вооружения россиянами, СМИ писали, что в Полтаве и Кропивницком прогремели взрывы.