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На Днепропетровщине уничтожили российскую ракету Х-59

Александр ШумилинПонедельник, 19 февраля 2024, 18:54
На Днепропетровщине уничтожили российскую ракету Х-59
Фото: ВК "Восток"

В Днепропетровской области в понедельник 19 февраля украинские бойцы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59.

Источник: Воздушное командование "Восток"

Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".

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Предыстория: Власти Украины в понедельник объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за угрозы применения баллистического вооружения россиянами, СМИ писали, что в Полтаве и Кропивницком прогремели взрывы.

Темы: ракетный ударРосcия
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