Росіяни з артилерії обстріляли два села в Запорізькій області, загинув чоловік
Понеділок, 19 лютого 2024, 22:05
Окупанти близько 15:00 19 лютого з артилерії обстріляли село Лісне у Запорізькій області, загинув чоловік.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "У Лісному від кривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю".
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Що передувало:
- Близько 12:00 19 лютого від російського обстрілу загинув мешканець села Приморське Василівського району.