Росіяни з артилерії обстріляли два села в Запорізькій області, загинув чоловік

Окупанти близько 15:00 19 лютого з артилерії обстріляли село Лісне у Запорізькій області, загинув чоловік.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "У Лісному від кривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю".

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