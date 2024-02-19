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Росіяни з артилерії обстріляли два села в Запорізькій області, загинув чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 лютого 2024, 22:05
Росіяни з артилерії обстріляли два села в Запорізькій області, загинув чоловік
Getty Images

Окупанти близько 15:00 19 лютого з артилерії обстріляли село Лісне у Запорізькій області, загинув чоловік.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "У Лісному від кривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю".

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Що передувало:

  • Близько 12:00 19 лютого від російського обстрілу загинув мешканець села Приморське Василівського району.

Теми: обстрілжертвиЗапорізька областьвійна
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