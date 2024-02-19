Россияне из артиллерии обстреляли два села в Запорожской области, погиб мужчина

Оккупанты около 15:00 19 февраля из артиллерии обстреляли село Лесное в Запорожской области, погиб мужчина.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В Лесном от кровавых рук врага погиб мужчина. В Любицком повреждено гражданское здание".

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