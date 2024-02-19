Россияне из артиллерии обстреляли два села в Запорожской области, погиб мужчина
Понедельник, 19 февраля 2024, 22:05
Оккупанты около 15:00 19 февраля из артиллерии обстреляли село Лесное в Запорожской области, погиб мужчина.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "В Лесном от кровавых рук врага погиб мужчина. В Любицком повреждено гражданское здание".
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Что предшествовало:
- Около 12:00 19 февраля от российских обстрелов погиб житель села Приморское Васильевского района.