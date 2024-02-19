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Боррель: Держави-члени можуть закупляти снаряди для України за межами ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 23:37
Боррель: Держави-члени можуть закупляти снаряди для України за межами ЄС
Getty Images

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що держави-члени можуть замовляти артилерійські снаряди за межами об’єднання в межах плану із забезпечення України необхідною зброєю.

Джерело: Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн ЄС 19 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Боррель розповів, що очільники зовнішньополітичних відомств членів Євросоюзу зосередились на тому, як збільшити постачання артилерійських снарядів для України.

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Він нагадав, що в ЄС із минулого року діє механізм, у межах якого були розроблені 60 рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські снаряди в промисловості – і ці контракти також забезпечуються фінансування.

"Якщо у країн-членів є спосіб отримати боєприпаси на міжнародному ринку, якщо хтось може поставити ці боєприпаси швидше, дешевше і простіше, – немає жодних обмежень", – наголосив топ-дипломат Євросоюзу.

"Ми ніколи не говорили, що це (замовлення на боєприпаси. – Ред.) буде лише для європейської промисловості. Очевидно, що ми будемо надавати їй пріоритет. Але якщо хтось має кращу пропозицію, будь ласка, використовуйте її", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

Теми: ЄСзброя
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