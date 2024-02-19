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Боррель: Государства-члены могут закупать снаряды для Украины за пределами ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 23:37
Боррель: Государства-члены могут закупать снаряды для Украины за пределами ЕС
Getty Images

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что государства-члены могут заказывать артиллерийские снаряды за пределами объединения в рамках плана по обеспечению Украины необходимым оружием.

Источник: Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС 19 февраля, сообщает "Европейская правда".

Детали: Боррель рассказал, что руководители внешнеполитических ведомств членов Евросоюза сосредоточились на том, как увеличить поставки артиллерийских снарядов для Украины.

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Он напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого были разработаны 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.

"Если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще, – нет никаких ограничений", – подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.

"Мы никогда не говорили, что это (заказ на боеприпасы. – Ред.) будет только для европейской промышленности. Очевидно, что мы будем предоставлять ей приоритет. Но если кто-то имеет лучшее предложение, пожалуйста, используйте его", – добавил он.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

Темы: ЕСоружие
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