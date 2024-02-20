Повітряні сили збили усі 23 "Шахеди", якими Росія атакувала Україну

У ніч на 20 лютого росіяни атакували Україну 3 ракетами та 23 ударними безпілотниками типу "Shahed", усі ворожі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ та Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей".

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Деталі: У Повітряних силах уточнили, що окупанти запустили дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ, керовану авіаційну ракету Х-31 з тимчасово окупованої території Запорізької області, а "Шахеди" − з російського міста Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У Силах оборони півдня додали, що 2 "Шахеди" збили на Кіровоградщині та по 1 − на Херсонщині і Миколаївщині.

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