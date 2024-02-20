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Воздушные силы сбили все 23 "Шахеда", которыми Россия атаковала Украину

Ирина БалачукВторник, 20 февраля 2024, 08:01
Воздушные силы сбили все 23 Шахеда, которыми Россия атаковала Украину
Обломки "Шахеда". Фото иллюстративное из Telegram Сил обороны юга

В ночь на 20 февраля россияне атаковали Украину 3 ракетами и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed", все вражеские дроны удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ и Силы обороны юга в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей".

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Детали: В Воздушных силах уточнили, что оккупанты запустили две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области РФ, управляемую авиационную ракету Х-31 с временно оккупированной территории Запорожской области, а "Шахеды" − из российского города Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В Силах обороны юга добавили, что 2 "Шахеда" сбили на Кировоградщине и по 1 − на Херсонщине и Николаевщине.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахед
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