Воздушные силы сбили все 23 "Шахеда", которыми Россия атаковала Украину
В ночь на 20 февраля россияне атаковали Украину 3 ракетами и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed", все вражеские дроны удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ и Силы обороны юга в Telegram
Дословно ВС: "В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей".
Детали: В Воздушных силах уточнили, что оккупанты запустили две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области РФ, управляемую авиационную ракету Х-31 с временно оккупированной территории Запорожской области, а "Шахеды" − из российского города Приморско-Ахтарск.
К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В Силах обороны юга добавили, что 2 "Шахеда" сбили на Кировоградщине и по 1 − на Херсонщине и Николаевщине.
Предыстория:
- В результате атаки российских беспилотников вспыхнул пожар на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области.
- Обломки сбитого российского "Шахеда" повредили 3 дачных дома и 2 автомобиля в Днепровском районе Днепропетровской области.