Лукашенко знову погрожує ворогам "неприйнятною шкодою"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову пригрозив "неприйнятною шкодою" ворогам.
Джерело: Белта із посиланням на заяву Лукашенка на нараді 20 лютого
Пряма мова: "Ми маємо все необхідне, щоб гарантовано захистити себе і, як кажуть військові, завдати противнику неприйнятної шкоди.
…Бути максимально готовими до нейтралізації ризиків і загроз".
Деталі: Лукашенко нагадав, що на території країни розміщено тактичну ядерну зброю: "Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого противника".
Лукашенко повідомив, що у зв’язку з "актами тероризму" у Білорусі доручив перевірити системи охорони об'єктів силових відомств. Крім того, самопроголошений лідер згадав питання протидії польотам безпілотників над зонами, що охороняються.
Передісторія:
- Лукашенко неодноразово погрожував застосуванням російської ядерної зброї, яку країна-агресор розмістила на території Білорусі.
- Наприклад, в жовтні 2023 Лукашенко натякнув на можливість її застосування для завдання "непоправної шкоди" ворогу: "Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на Білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна".