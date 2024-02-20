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Лукашенко знову погрожує ворогам "неприйнятною шкодою"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 лютого 2024, 11:24
Лукашенко знову погрожує ворогам неприйнятною шкодою
ФОТО БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову пригрозив "неприйнятною шкодою" ворогам.

Джерело: Белта із посиланням на заяву Лукашенка на нараді 20 лютого 

Пряма мова: "Ми маємо все необхідне, щоб гарантовано захистити себе і, як кажуть військові, завдати противнику неприйнятної шкоди. 

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…Бути максимально готовими до нейтралізації ризиків і загроз". 

Деталі: Лукашенко нагадав, що на території країни розміщено тактичну ядерну зброю: "Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого противника".

Лукашенко повідомив, що у зв’язку з "актами тероризму" у Білорусі доручив перевірити системи охорони об'єктів силових відомств. Крім того, самопроголошений лідер згадав питання протидії польотам безпілотників над зонами, що охороняються.

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Передісторія: 

  • Лукашенко неодноразово погрожував застосуванням російської ядерної зброї, яку країна-агресор розмістила на території Білорусі.
  • Наприклад, в жовтні 2023 Лукашенко натякнув на можливість її застосування для завдання "непоправної шкоди" ворогу: "Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на Білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна".

Теми: Лукашенкоядерна зброяБілорусь
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