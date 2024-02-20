Лукашенко знову погрожує ворогам "неприйнятною шкодою"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову пригрозив "неприйнятною шкодою" ворогам.

Джерело: Белта із посиланням на заяву Лукашенка на нараді 20 лютого

Пряма мова: "Ми маємо все необхідне, щоб гарантовано захистити себе і, як кажуть військові, завдати противнику неприйнятної шкоди.

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…Бути максимально готовими до нейтралізації ризиків і загроз".

Деталі: Лукашенко нагадав, що на території країни розміщено тактичну ядерну зброю: "Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого противника".

Лукашенко повідомив, що у зв’язку з "актами тероризму" у Білорусі доручив перевірити системи охорони об'єктів силових відомств. Крім того, самопроголошений лідер згадав питання протидії польотам безпілотників над зонами, що охороняються.

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