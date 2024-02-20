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Лукашенко снова угрожает врагам "неприемлемым вредом"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 февраля 2024, 11:24
Лукашенко снова угрожает врагам неприемлемым вредом
ФОТО БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова пригрозил "неприемлемым вредом" врагам.

Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на совещании 20 февраля 

Прямая речь: "Мы имеем все необходимое, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый вред. 

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...Быть максимально готовыми к нейтрализации рисков и угроз". 

Детали: Лукашенко напомнил, что на территории страны размещено тактическое ядерное оружие: "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника".

Лукашенко сообщил, что в связи с "актами терроризма" в Беларуси поручил проверить системы охраны объектов силовых ведомств. Кроме того, самопровозглашенный лидер упомянул вопрос противодействия полетам беспилотников над охраняемыми зонами.

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Предыстория: 

  • Лукашенко неоднократно угрожал применением российского ядерного оружия, которое страна-агрессор разместила на территории Беларуси.
  • Например, в октябре 2023 года Лукашенко намекнул на возможность применения ядерного оружия для нанесения "непоправимого вреда" врагу: "Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем".

Темы: Лукашенкоядерное оружиеБеларусь
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