Лукашенко снова угрожает врагам "неприемлемым вредом"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова пригрозил "неприемлемым вредом" врагам.

Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на совещании 20 февраля

Прямая речь: "Мы имеем все необходимое, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый вред.

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...Быть максимально готовыми к нейтрализации рисков и угроз".

Детали: Лукашенко напомнил, что на территории страны размещено тактическое ядерное оружие: "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника".

Лукашенко сообщил, что в связи с "актами терроризма" в Беларуси поручил проверить системы охраны объектов силовых ведомств. Кроме того, самопровозглашенный лидер упомянул вопрос противодействия полетам беспилотников над охраняемыми зонами.

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