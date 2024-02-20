У Путіна не захотіли міжнародного розслідування смерті Навального

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не реагуватиме на вимоги Євросоюзу, зокрема верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, організувати міжнародне розслідування обставин смерті Олексія Навального.

Джерело: "РИА Новости" із посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу 20 лютого

Пряма мова: "Ми не сприймаємо такі вимоги взагалі, тим більше від пана Борреля".

Реклама:

Деталі: Крім того, Пєсков назвав "голослівними та хамськими" звинувачення з боку Юлії Навальної, зокрема щодо невидачі тіла Олексія Навального для приховування слідів його отруєння.

Пресекретар стверджує, що Володимир Путін не бачив її відеозвернення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Боррель закликав РФ дозволити провести прозоре розслідування смерті Навального.

Що передувало: