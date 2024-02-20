У Путіна не захотіли міжнародного розслідування смерті Навального
Вівторок, 20 лютого 2024, 12:25
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не реагуватиме на вимоги Євросоюзу, зокрема верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, організувати міжнародне розслідування обставин смерті Олексія Навального.
Джерело: "РИА Новости" із посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу 20 лютого
Пряма мова: "Ми не сприймаємо такі вимоги взагалі, тим більше від пана Борреля".
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Деталі: Крім того, Пєсков назвав "голослівними та хамськими" звинувачення з боку Юлії Навальної, зокрема щодо невидачі тіла Олексія Навального для приховування слідів його отруєння.
Пресекретар стверджує, що Володимир Путін не бачив її відеозвернення.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше Боррель закликав РФ дозволити провести прозоре розслідування смерті Навального.
Що передувало:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
- У грудні опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі
- Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.