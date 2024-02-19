Юлія Навальна: Я продовжу справу Олексія

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.

Джерело: Юлія Навальна у відеозверненні, опублікованому на Youtube-каналі Навального

Пряма мова: "Мене не мало бути на цьому місці, я не мала записувати це відео. На моєму місці мала бути інша людина, але цю людину вбив Володимир Путін. Три дні тому Путін убив мого чоловіка Олексія Навального".

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Деталі: Юлія Навальна заявила, що в колонії на крайній півночі Росії "Путін забрав Навального" не лише у неї, а й у росіян, бажаючи вбити разом із ним надії на іншу Росію та її майбутнє.

Юлія Навальна зазначила, що "Олексій помер у колонії після трьох років мук і тортур", в ізоляції і без можливості списатися з рідними, що Путін його не зламав, тому вирішив боягузливо вбити його.

За її словами, "так само підло і боягузливо вони зараз приховують його тіло, не показують його матері, не віддають, жалюгідно брешуть і вичікують, коли там зникнуть сліди чергового путінського "Новачка" (отрути – ред.)".

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Пряма мова: "Ми знаємо через що конкретно Путін убив Олексія три дні тому. Ми скоро вам про це розповімо. Ми обов'язково дізнаємося, і те, хто саме, і як саме виконав цей злочин. Ми назвемо прізвища і покажемо обличчя.

Але головне, що ми можемо зробити для Олексія і для себе, – це продовжувати боротися: більше, запекліше, лютіше, ніж раніше. Я знаю: здається, що більше вже неможливо, – але треба більше. Зібратися всім разом в один сильний кулак і вдарити ним по цьому збожеволілому режиму, по Путіну, по його друзях, по бандитах у погонах, по злодіях і вбивцях, які скалічили нашу країну".

Деталі: Юлія Навальна заявила, що Олексій Навальний готовий був віддати своє життя за Росію, тому повернувся на Батьківщину.

Вона запевнила, що "його величезної любові нам вистачить, щоб продовжити його справу настільки довго, наскільки знадобиться, – так само люто і так само сміливо, як це робив Олексій".

Юлія Навальна закликала разом боротися за вільну, мирну, щасливу Росію без Путіна і будувати сповнену гідності країну.

Пряма мова: "Я буду продовжувати справу Олексія Навального. Продовжуватиму боротися за нашу з вами країну. І я закликаю вас стати поруч зі мною. Розділити не тільки гіркоту і нескінченний біль, а й лють, злість і ненависть до тих, хто посмів убити наше майбутнє.

Я звертаюся до вас словами Олексія, в які дуже вірю: "Не соромно зробити мало, соромно – не зробити нічого, соромно – дати себе залякати.

Нам потрібно використовувати кожну можливість боротися проти війни, проти корупції, проти несправедливості, боротися за чесні вибори і свободу слова, боротися за те, щоб повернути нашу країну собі (...).

Боріться і не здавайтеся. Я не боюся – і ви нічого не бійтеся".

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