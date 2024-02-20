У Путина не захотели международного расследования смерти Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет реагировать на требования Евросоюза, в частности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, организовать международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на брифинге 20 февраля

Прямая речь: "Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля".

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Детали: Кроме того, Песков назвал "голословными и хамскими" обвинения со стороны Юлии Навальной, в частности о невыдаче тела Алексея Навального для сокрытия следов его отравления.

Пресс-секретарь утверждает, что Владимир Путин не видел ее видеообращение.

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Ранее Боррель призвал РФ позволить провести прозрачное расследование смерти Навального.

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