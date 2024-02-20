У Путина не захотели международного расследования смерти Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет реагировать на требования Евросоюза, в частности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, организовать международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на брифинге 20 февраля
Прямая речь: "Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля".
Детали: Кроме того, Песков назвал "голословными и хамскими" обвинения со стороны Юлии Навальной, в частности о невыдаче тела Алексея Навального для сокрытия следов его отравления.
Пресс-секретарь утверждает, что Владимир Путин не видел ее видеообращение.
Предыстория:
- Ранее Боррель призвал РФ позволить провести прозрачное расследование смерти Навального.
Что предшествовало:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
- Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.