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У Путина не захотели международного расследования смерти Навального

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 февраля 2024, 12:25
У Путина не захотели международного расследования смерти Навального
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет реагировать на требования Евросоюза, в частности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, организовать международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на брифинге 20 февраля 

Прямая речь: "Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля".

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Детали: Кроме того, Песков назвал "голословными и хамскими" обвинения со стороны Юлии Навальной, в частности о невыдаче тела Алексея Навального для сокрытия следов его отравления.

Пресс-секретарь утверждает, что Владимир Путин не видел ее видеообращение.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Боррель призвал РФ позволить провести прозрачное расследование смерти Навального.

Что предшествовало: 

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
  • Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.

Темы: НавальныйПутинРосcияубийство
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