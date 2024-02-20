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Поліцейські показали підірване авто Української добровольчої армії

Валентина РоманенкоВівторок, 20 лютого 2024, 16:31
Поліцейські показали підірване авто Української добровольчої армії
фото поліції

Поліція оприлюднила фото і відео автомобіля, який напередодні підірвали на Одещині невідомі, внаслідок чого поранення отримали двоє представників Української добровольчої армії: Альберт і Наталя Кручиніни.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Чоловіка та жінку шпиталізували з численними травмами.

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Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за замаху на умисне вбивство двох осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що наразі поліцейські проводять комплекс слідчих дій та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до нього.

Теми: Одеська областьнадзвичайна подіяполіція
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