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Полицейские показали взорванное авто Украинской добровольческой армии

Валентина РоманенкоВторник, 20 февраля 2024, 16:31
Полицейские показали взорванное авто Украинской добровольческой армии
фото полиции

Полиция обнародовала фото и видео автомобиля, который накануне был взорван в Одесской области неизвестными, в результате чего ранения получили двое представителей Украинской добровольческой армии: Альберт и Наталья Кручинины.

Источник: Нацполиция

Детали: Мужчину и женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

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Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по покушению на умышленное убийство двух лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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Отмечается, что сейчас полицейские проводят комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему.

Темы: Одесская областьчрезвычайное происшествиеполиция
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