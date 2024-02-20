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Блокада кордону з Польщею: у трьох пунктах почали пропускати легковики і автобуси

Валентина РоманенкоВівторок, 20 лютого 2024, 18:18
Блокада кордону з Польщею: у трьох пунктах почали пропускати легковики і автобуси
ілюстративне фото джерел УП

Станом на вечір 20 лютого польські аграрії продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною, водночас у ПП "Устилуг", "Рава-Руська" і "Угринів" почали пропускати пасажирський транспорт.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ситуація кардинально не змінилася. В той же я час за інформацією від польських колег, близько 16 години польські фермери повідомили, що пропускатимуть по 5 легкових автомобілів в обох напрямках за пів години по напрямку пункту пропуску "Устилуг". Також на цьому напрямку вони начебто поновлять нормальне сполучення для автобусів і пропускатимуть по кілька вантажівок на годину в обох напрямках.

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Близько 17 години польські фермери також обіцяли зняти блокаду для легкових автомобілів та автобусів на напрямку "Рава-Руська". Вантажівки планують пропускати по одній на годину в обох напрямках".

Оновлено: Після 18 години стало відомо, що, за повідомленням польських прикордонників, про мітингувальники розблокували смуги руху для легкових автомобілів та автобусів на напрямку ПП "Угринів". Пропуск цієї категорії обіцяють здійснювати безперешкодно.

Ситуація щодо блокування вантажних автомобілів:  пропуск вантажівок на вʼїзд в Україну (виїзд з Польщі) наразі здійснюється по 4 вантажівки щогодини, та на виїзд з України вагою до 7,5 тон та понад 7,5 тон (вʼїзд в РП) здійснюється по 1 вантажівці щогодини.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 20 лютого польські протестувальники розпочали більш жорстко блокувати рух на кордоні з Україною.

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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