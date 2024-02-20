Блокада границы с Польшей: в трех пунктах начали пропускать легковушки и автобусы

По состоянию на вечер 20 февраля польские аграрии продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, в то же время в ПП "Устилуг", "Рава-Русская" и "Угринов" начали пропускать пассажирский транспорт.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Ситуация кардинально не изменилась. В то же время по информации от польских коллег, около 16 часов польские фермеры сообщили, что будут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях за полчаса по направлению пункта пропуска "Устилуг". Также на этом направлении они якобы возобновят нормальное сообщение для автобусов и будут пропускать по несколько грузовиков в час в обоих направлениях.

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Около 17 часов польские фермеры также обещали снять блокаду для легковых автомобилей и автобусов на направлении "Рава-Русская". Грузовики планируют пропускать по одному в час в обоих направлениях".

Обновлено: После 18 часов стало известно, что, по сообщению польских пограничников, митингующие разблокировали полосы движения для легковых автомобилей и автобусов на направлении ПП "Угринов". Пропуск этой категории обещают осуществлять беспрепятственно.

Ситуация по блокированию грузовых автомобилей: пропуск грузовиков на въезд в Украину (выезд из Польши) пока осуществляется по 4 грузовика каждый час, и на выезд из Украины весом до 7,5 тонн и более 7,5 тонн (въезд в РП) осуществляется по 1 грузовику каждый час.

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Что предшествовало: 20 февраля польские протестующие начали более жестко блокировать движение на границе с Украиной.