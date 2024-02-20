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Шойгу запевняє, що РФ і не думає розміщувати ядерну зброю в космосі

Олена РощінаВівторок, 20 лютого 2024, 18:39
Шойгу запевняє, що РФ і не думає розміщувати ядерну зброю в космосі
Сергій Шойгу, фото ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Російська Федерація не планує розміщувати ядерну зброю в космосі.

Джерело: Сергій Шойгу в інтерв'ю ТАСС

Пряма мова: "Росія не розміщувала і не планує розміщувати ядерну зброю в космосі, таких проєктів немає".

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Передісторія: 

  • 14 лютого стало відомо, що голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер передав членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела CNN стверджували, що загроза пов'язана з Росією.
  • Телеканал ABC News із посиланням на два поінформовані джерела повідомляв, що "серйозна загроза нацбезпеці" США стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю.
  • Пізніше CNN із посиланням на співрозмовників у секторі безпеки США повідомив, що загроза пов'язана зі створенням в РФ ядерної космічної зброї, здатної створювати енергетичну хвилю і виводити з ладу значну кількість супутників.
  • Влада Росії перед вторгненням в Україну заперечувала свої плани напасти на сусідні країни, навіть після 2 років повномасштабної війни вона стверджує, що була змушена вести військові дії в Україні.

Теми: Росіязброякосмос
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