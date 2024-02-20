Шойгу запевняє, що РФ і не думає розміщувати ядерну зброю в космосі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Російська Федерація не планує розміщувати ядерну зброю в космосі.

Джерело: Сергій Шойгу в інтерв'ю ТАСС

Пряма мова: "Росія не розміщувала і не планує розміщувати ядерну зброю в космосі, таких проєктів немає".

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Передісторія: