Шойгу запевняє, що РФ і не думає розміщувати ядерну зброю в космосі
Вівторок, 20 лютого 2024, 18:39
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Російська Федерація не планує розміщувати ядерну зброю в космосі.
Джерело: Сергій Шойгу в інтерв'ю ТАСС
Пряма мова: "Росія не розміщувала і не планує розміщувати ядерну зброю в космосі, таких проєктів немає".
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Передісторія:
- 14 лютого стало відомо, що голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер передав членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела CNN стверджували, що загроза пов'язана з Росією.
- Телеканал ABC News із посиланням на два поінформовані джерела повідомляв, що "серйозна загроза нацбезпеці" США стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю.
- Пізніше CNN із посиланням на співрозмовників у секторі безпеки США повідомив, що загроза пов'язана зі створенням в РФ ядерної космічної зброї, здатної створювати енергетичну хвилю і виводити з ладу значну кількість супутників.
- Влада Росії перед вторгненням в Україну заперечувала свої плани напасти на сусідні країни, навіть після 2 років повномасштабної війни вона стверджує, що була змушена вести військові дії в Україні.