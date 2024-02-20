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Шойгу уверяет, что РФ и не думает размещать ядерное оружие в космосе

Елена РощинаВторник, 20 февраля 2024, 18:39
Шойгу уверяет, что РФ и не думает размещать ядерное оружие в космосе
Сергей Шойгу, фото ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

Источник: Сергей Шойгу в интервью ТАСС

Прямая речь: "Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет".

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Предыстория: 

  • 14 февраля стало известно, что глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер передал членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники CNN утверждали, что угроза связана с Россией.
  • Телеканал ABC News со ссылкой на два информированных источника сообщал, что "серьезная угроза нацбезопасности" США касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.
  • Позже CNN со ссылкой на собеседников в секторе безопасности США сообщил, что угроза связана с созданием в РФ ядерного космического оружия, способного создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.
  • Власти России перед вторжением в Украину отрицали свои планы напасть на соседние страны, даже после 2 лет полномасштабной войны они утверждают, что были вынуждены вести военные действия в Украине. 

Темы: Росcияоружиекосмос
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