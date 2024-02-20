Шойгу уверяет, что РФ и не думает размещать ядерное оружие в космосе
Вторник, 20 февраля 2024, 18:39
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация не планирует размещать ядерное оружие в космосе.
Источник: Сергей Шойгу в интервью ТАСС
Прямая речь: "Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет".
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Предыстория:
- 14 февраля стало известно, что глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер передал членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники CNN утверждали, что угроза связана с Россией.
- Телеканал ABC News со ссылкой на два информированных источника сообщал, что "серьезная угроза нацбезопасности" США касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.
- Позже CNN со ссылкой на собеседников в секторе безопасности США сообщил, что угроза связана с созданием в РФ ядерного космического оружия, способного создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.
- Власти России перед вторжением в Украину отрицали свои планы напасть на соседние страны, даже после 2 лет полномасштабной войны они утверждают, что были вынуждены вести военные действия в Украине.