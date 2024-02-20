Шойгу уверяет, что РФ и не думает размещать ядерное оружие в космосе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

Источник: Сергей Шойгу в интервью ТАСС

Прямая речь: "Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет".

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