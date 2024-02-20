Шойгу похвалився, що Росія збільшила в рази виробництво танків і дронів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що у зв'язку з війною проти України у військах РФ збільшили кількість танків, боєприпасів і безпілотників, а також посилили захист на бронетранспортери і бойові машини піхоти.

Джерело: Сергій Шойгу в інтерв'ю головному редактору ТАСС Михайлу Петрову.

Пряма мова Шойгу: "Кількість БПЛА у військах РФ зросла в 17 разів, боєприпасів – у 17,5, танків – у 6 разів. Це дозволяє з упевненістю дивитися в майбутнє...

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Звісно, йде посилення бронетехніки. Ми ставимо мангали (навіси, що захищають від безпілотників – ред.), йде посилення бронезахисту на БТР і БМП. Ми практично в 6 разів збільшили кількість танків, вони вдосконалюються і модернізуються".

Деталі: Міністр оборони РФ також заявив, що ідея створення "потужної лінії оборони" РФ на українському фронті нібито належить Володимиру Путіну і він контролював цей процес.

Шойгу також заявив, що російські війська створили "нестерпні умови" в Авдіївці та змусили українські сили вийти з цього міста, хоча район Авдіївки Україна укріплювала протягом 9 років.

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Крім того, він стверджує, що Кринки на лівому березі Херсонської області "зачищені" від українських бійців і там уже нібито стоять пости російських військ.