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Шойгу похвастался, что Россия увеличила в разы производство танков и дронов

Елена РощинаВторник, 20 февраля 2024, 19:12
Шойгу похвастался, что Россия увеличила в разы производство танков и дронов
Сергей Шойгу показал Владимиру Путину карту захваченной Авдеевки, скриншот с видео ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что в связи с войной против Украины в войсках РФ увеличили количество танков, боеприпасов и беспилотников, а также усилили защиту на бронетранспортеры и боевые машины пехоты. 

Источник: Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

Прямая речь Шойгу: "Количество БПЛА в войсках РФ выросло в 17 раз, боеприпасов — в 17,5, танков – в 6 раз. Это позволяет с уверенностью смотреть в будущее…

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Естественно, идет усиление бронетехники. Мы ставим мангалы (навесы, защищающие от беспилотников – ред.), идет усиление бронезащиты на БТР и БМП. Мы практически в 6 раз увеличили количество танков, они совершенствуются и модернизируются".

Детали: Министр обороны РФ также заявил, что идея создания "мощной линии обороны" РФ на украинском фронте якобы принадлежит Владимиру Путину и он контролировал этот процесс.

Шойгу также заявил, что российские войска создали "невыносимые условия" в Авдеевке и вынудили украинские силы выйти из этого города, хотя район Авдеевки Украина укрепляла в течение 9 лет.

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Кроме того, он утверждает, что Крынки на левом берегу Херсонской области "зачищены" от украинских бойцов и там уже якобы стоят посты российских войск.

Темы: Росcиявойнаоружие
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