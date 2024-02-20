3-я штурмова: У росіян в Авдіївці достатньо сил для наступу, основний напрямок – Ласточкине

Українські захисники стали в оборону поблизу міста Авдіївка, там тривають бої, російські війська атакують у напрямку селища Ласточкине на захід від Авдіївки і мають достатньо сил для наступу.

Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram

Пряма мова: "У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити.

Реклама:

Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але, звісно, не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні – Ласточкине".

Деталі: Жорін додав, що в самому місті російські окупанти "мають достатньо сил для подальшого наступу".

Передісторія: