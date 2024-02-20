США готують санкції проти Росії через смерть Навального
Вівторок, 20 лютого 2024, 20:27
Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 23 лютого, планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP
Пряма мова Кірбі: "За розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про великий пакет санкцій цієї п'ятниці, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним".
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Деталі: Представник Адміністрації президента США не уточнив подробиць цього пакета.
Його оголошення припаде на другу річницю повномасштабної війни Росії проти України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу та особисто Путіна.
- Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають додаткові санкції проти Росії через смерть Навального.
- Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.