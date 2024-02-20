США готують санкції проти Росії через смерть Навального

Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 23 лютого, планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Пряма мова Кірбі: "За розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про великий пакет санкцій цієї п'ятниці, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним".

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Деталі: Представник Адміністрації президента США не уточнив подробиць цього пакета.

Його оголошення припаде на другу річницю повномасштабної війни Росії проти України.

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