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США готують санкції проти Росії через смерть Навального

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 20:27
США готують санкції проти Росії через смерть Навального
Білий дім, фото з Facebook Адміністрації президента США

Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 23 лютого, планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Пряма мова Кірбі: "За розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про великий пакет санкцій цієї п'ятниці, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним".

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Деталі: Представник Адміністрації президента США не уточнив подробиць цього пакета.

Його оголошення припаде на другу річницю повномасштабної війни Росії проти України.

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Теми: СШАРосіясанкціїНавальний
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