США готовят санкции против России из-за смерти Навального
Вторник, 20 февраля 2024, 20:27
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 23 февраля, планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.
Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Прямая речь Кирби: "По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным".
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Детали: Представитель Администрации президента США е уточнил подробностей этого пакета.
Его объявление припадает на вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Федеральная служба исполнения наказаний РФ 16 февраля сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти и лично Путина.
- Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают дополнительные санкции против России из-за смерти Навального.
- Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных. Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального