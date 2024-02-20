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США готовят санкции против России из-за смерти Навального

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 20:27
США готовят санкции против России из-за смерти Навального
Белый дом, фото из Facebook Администрации президента США

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 23 февраля, планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Прямая речь Кирби: "По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным".

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Детали: Представитель Администрации президента США е уточнил подробностей этого пакета.

Его объявление припадает на вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Федеральная служба исполнения наказаний РФ 16 февраля сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти и лично Путина.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают дополнительные санкции против России из-за смерти Навального.
  • Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных. Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального

Темы: СШАРосcиясанкцииНавальный
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