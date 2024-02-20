США готовят санкции против России из-за смерти Навального

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 23 февраля, планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Прямая речь Кирби: "По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным".

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Детали: Представитель Администрации президента США е уточнил подробностей этого пакета.

Его объявление припадает на вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины.

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