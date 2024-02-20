Дрони "Булава" залетіли в ангари окупантів і наробили там шкоди

Оператори ударних дронів із Президентської бригади Збройних сил України за один день вразили 9 ворожих одиниць техніки, залетівши в ангари на Таврійському напрямку.

Джерело: Президентська бригада ЗСУ

Деталі: Оператори ударних дронів "Булава" 3 Мехбату Президентської бригади на Таврійському напрямку вразили:

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Два зенітно-артилерійських комплекси С60

Два танки Т-72

БМП-3

Рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор"

Газель

Два Урали з БК.

Дослівно: "І все це за один робочий день!

Русня, ймовірно, зібрала техніку для наступу, але наші пілоти вистежили її та розстріляли дронами. Окупанти сховали машини в ангари, але дрони дістали техніку і там.

Оцініть, як майстерно оператор залітає в ангари, виявляє цілі і методично "мінусує" їх одна за одною. Рівень!".