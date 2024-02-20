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Дрони "Булава" залетіли в ангари окупантів і наробили там шкоди

Олена РощінаВівторок, 20 лютого 2024, 21:05
Дрони Булава залетіли в ангари окупантів і наробили там шкоди
Дрони знищили російську техніку, сховану в ангарах, скриншот із відео Президентської бригади

Оператори ударних дронів із Президентської бригади Збройних сил України за один день вразили 9 ворожих одиниць техніки, залетівши в ангари на Таврійському напрямку.

Джерело: Президентська бригада ЗСУ

Деталі: Оператори ударних дронів "Булава" 3 Мехбату Президентської бригади на Таврійському напрямку вразили: 

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  • Два зенітно-артилерійських комплекси С60
  • Два танки Т-72
  • БМП-3
  • Рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор" 
  • Газель 
  • Два Урали з БК.

Дослівно: "І все це за один робочий день! 

Русня, ймовірно, зібрала техніку для наступу, але наші пілоти вистежили її та розстріляли дронами. Окупанти сховали машини в ангари, але дрони дістали техніку і там.

Оцініть, як майстерно оператор залітає в ангари, виявляє цілі і методично "мінусує" їх одна за одною. Рівень!".

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Теми: війнаЗбройні сили
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