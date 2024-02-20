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Дроны "Булава" залетели в ангары оккупантов и напакостили там

Елена РощинаВторник, 20 февраля 2024, 21:05
Дроны Булава залетели в ангары оккупантов и напакостили там
Дроны уничтожили российскую технику, спрятанную в ангарах, скриншот с видео Президентской бригады

Операторы ударных дронов из Президентской бригады Вооруженных сил Украины за один день поразили 9 вражеских единиц техники, залетев в ангары на Таврическом направлении.

Источник: Президентская бригада ВСУ

Детали: Операторы ударных дронов "Булава" 3 Мехбата Президентской бригады на Таврическом направлении поразили: 

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  • Два зенитно-артиллерийских комплекса С60
  • Два танка Т-72
  • БМП-3
  • Редкую боевую бронированную машину "Терминатор" 
  • Газель 
  • Два Урала с БК.

Дословно: "И все это за один рабочий день! 

Русня, вероятно, собрала технику для наступления, но наши пилоты выследили ее и расстреляли дронами. Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там. 

Оцените, как мастерски оператор залетает в ангары, обнаруживает цели и методично "минусует" их одну за другой. Уровень!".

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Темы: войнаВооруженные силы
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