Дроны "Булава" залетели в ангары оккупантов и напакостили там
Вторник, 20 февраля 2024, 21:05
Операторы ударных дронов из Президентской бригады Вооруженных сил Украины за один день поразили 9 вражеских единиц техники, залетев в ангары на Таврическом направлении.
Источник: Президентская бригада ВСУ
Детали: Операторы ударных дронов "Булава" 3 Мехбата Президентской бригады на Таврическом направлении поразили:
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- Два зенитно-артиллерийских комплекса С60
- Два танка Т-72
- БМП-3
- Редкую боевую бронированную машину "Терминатор"
- Газель
- Два Урала с БК.
Дословно: "И все это за один рабочий день!
Русня, вероятно, собрала технику для наступления, но наши пилоты выследили ее и расстреляли дронами. Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там.
Оцените, как мастерски оператор залетает в ангары, обнаруживает цели и методично "минусует" их одну за другой. Уровень!".
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