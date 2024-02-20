Дроны "Булава" залетели в ангары оккупантов и напакостили там

Операторы ударных дронов из Президентской бригады Вооруженных сил Украины за один день поразили 9 вражеских единиц техники, залетев в ангары на Таврическом направлении.

Источник: Президентская бригада ВСУ

Детали: Операторы ударных дронов "Булава" 3 Мехбата Президентской бригады на Таврическом направлении поразили:

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Два зенитно-артиллерийских комплекса С60

Два танка Т-72

БМП-3

Редкую боевую бронированную машину "Терминатор"

Газель

Два Урала с БК.

Дословно: "И все это за один рабочий день!

Русня, вероятно, собрала технику для наступления, но наши пилоты выследили ее и расстреляли дронами. Оккупанты спрятали машины в ангары, но дроны достали технику и там.

Оцените, как мастерски оператор залетает в ангары, обнаруживает цели и методично "минусует" их одну за другой. Уровень!".