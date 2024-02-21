Вдову президента Гаити обвиняют в причастности к его убийству – СМИ

Вдову бывшего президента Гаити, Мартин Моиз, и бывшего премьер-министра Клода Жозефа обвинили в причастности к убийству Жовенеля Моиза.

Источник: CNN со ссылкой на документы суда

Детали: Издание отмечает, что вдова Моиза и Жозеф есть в числе более 50 человек, которым предъявлено обвинение в убийстве бывшего президента.

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В документе, датированном 25 января и обнародованном гаитянским сайтом AyiboPost в понедельник, судья заявил, что Мартин Моиз вступила в сговор с бывшим премьер-министром с целью смены президента.

Судья призвал арестовать и судить обвиняемых.

В заявлении Жозеф отрицал свою причастность к убийству и обвинил нынешнего премьер-министра Ариэля Анри в "использовании гаитянской системы правосудия в качестве оружия".

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"Им не удалось убить меня и Мартин Моиз 7 июля 2021 года, теперь они используют гаитянскую систему правосудия для продвижения своих макиавеллистских планов, – заявил Жозеф. – Я не прекращу свою борьбу против правительства, которое убивает гаитянский народ".

Жозеф добавил, что он призвал международное сообщество к расследованию, когда исполнял обязанности временного премьер-министра Гаити после убийства Моиза.

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