Вдову президента Гаити обвиняют в причастности к его убийству – СМИ
Вдову бывшего президента Гаити, Мартин Моиз, и бывшего премьер-министра Клода Жозефа обвинили в причастности к убийству Жовенеля Моиза.
Источник: CNN со ссылкой на документы суда
Детали: Издание отмечает, что вдова Моиза и Жозеф есть в числе более 50 человек, которым предъявлено обвинение в убийстве бывшего президента.
В документе, датированном 25 января и обнародованном гаитянским сайтом AyiboPost в понедельник, судья заявил, что Мартин Моиз вступила в сговор с бывшим премьер-министром с целью смены президента.
Судья призвал арестовать и судить обвиняемых.
В заявлении Жозеф отрицал свою причастность к убийству и обвинил нынешнего премьер-министра Ариэля Анри в "использовании гаитянской системы правосудия в качестве оружия".
"Им не удалось убить меня и Мартин Моиз 7 июля 2021 года, теперь они используют гаитянскую систему правосудия для продвижения своих макиавеллистских планов, – заявил Жозеф. – Я не прекращу свою борьбу против правительства, которое убивает гаитянский народ".
Жозеф добавил, что он призвал международное сообщество к расследованию, когда исполнял обязанности временного премьер-министра Гаити после убийства Моиза.
Предыстория:
- 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения. Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
- Нейрохирург Ариэль Генри стал лидером страны в июле, через две недели после убийства Моиза.
- Подозреваемый Джозеф Феликс Бадио ранее работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил. Сейчас он находится в розыске. Кроме Бадио, полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз. Третьим подозреваемым лицом стал Родольф Джаар.
- По делу арестованы более 40 подозреваемых, в том числе 18 бывших колумбийских солдат. Власти все еще ищут дополнительных подозреваемых.