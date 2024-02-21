ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що заяви про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібні Кремлю, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів.

Джерело: ISW

Деталі: Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що російські війська захопили Кринки на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча наявні візуальні докази з відкритих джерел, а також українські та російські повідомлення свідчать про те, що Сили оборони утримують обмежений плацдарм у цьому районі.

Реклама:

Шойгу заявив під час брифінгу з Путіним, що російські війська зачистили Кринки, хоча Путін стверджував, що російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує угрупованням "Днєпр", повідомив йому, що в населеному пункті залишилася невелика кількість українських військових.

Шойгу спростував заяву Теплінського і представив російські зусилля як успішно завершену операцію, а також похвалив підрозділи ВДВ і 810-ту морську піхотну бригаду за їхню роль в операції, що є типовою похвалою Кремля після захоплення росіянами тактичного об'єкту.

На момент написання цієї публікації експерти ISW не спостерігали жодних візуальних доказів помітного російського просування біля обмеженого українського плацдарму в Кринках та поблизу них, а керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк повідомила, що українські сили продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, російські військові блогери стверджували, що 19 та 20 лютого біля Кринок тривали регулярні позиційні бої, і не відзначали жодних російських успіхів у цій місцевості.

У звіті припускають: Кремль, ймовірно, "передчасно заявив" про захоплення Росією Кринок, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року, хоча Кремль, ймовірно, формує очікування, які російські військові можуть не виправдати.

Шойгу назвав нібито захоплення російськими військами Кринок офіційним завершенням українського контрнаступу влітку 2023 року.

На думку аналітиків, Кремль, зокрема, зволікав із визнанням того, що Росія перехопила ініціативу на всій території бойових дій в Україні, ймовірно, через потенційні побоювання щодо здатності Росії наступати, і Шойгу, ймовірно, офіційно оголосив про "кінець" українського контрнаступу, щоб публічно підкреслити, що Росія володіє ініціативою.

В огляді підсумовують, що Кремль може все частіше заявляти про перемоги на полі бою в Україні без повних гарантій російського тактичного і оперативного успіху для підтримки інформаційних зусиль, які одночасно прославляють Путіна і деморалізують Україну, хоча така зростаюча риторична впевненість може створити в російському інформаційному просторі очікування, які російські військові не зможуть задовольнити.

Ключові висновки ISW за 20 лютого: