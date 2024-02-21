ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що заяви про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібні Кремлю, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів.
Джерело: ISW
Деталі: Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що російські війська захопили Кринки на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча наявні візуальні докази з відкритих джерел, а також українські та російські повідомлення свідчать про те, що Сили оборони утримують обмежений плацдарм у цьому районі.
Шойгу заявив під час брифінгу з Путіним, що російські війська зачистили Кринки, хоча Путін стверджував, що російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує угрупованням "Днєпр", повідомив йому, що в населеному пункті залишилася невелика кількість українських військових.
Шойгу спростував заяву Теплінського і представив російські зусилля як успішно завершену операцію, а також похвалив підрозділи ВДВ і 810-ту морську піхотну бригаду за їхню роль в операції, що є типовою похвалою Кремля після захоплення росіянами тактичного об'єкту.
На момент написання цієї публікації експерти ISW не спостерігали жодних візуальних доказів помітного російського просування біля обмеженого українського плацдарму в Кринках та поблизу них, а керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк повідомила, що українські сили продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.
Крім того, російські військові блогери стверджували, що 19 та 20 лютого біля Кринок тривали регулярні позиційні бої, і не відзначали жодних російських успіхів у цій місцевості.
У звіті припускають: Кремль, ймовірно, "передчасно заявив" про захоплення Росією Кринок, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року, хоча Кремль, ймовірно, формує очікування, які російські військові можуть не виправдати.
Шойгу назвав нібито захоплення російськими військами Кринок офіційним завершенням українського контрнаступу влітку 2023 року.
На думку аналітиків, Кремль, зокрема, зволікав із визнанням того, що Росія перехопила ініціативу на всій території бойових дій в Україні, ймовірно, через потенційні побоювання щодо здатності Росії наступати, і Шойгу, ймовірно, офіційно оголосив про "кінець" українського контрнаступу, щоб публічно підкреслити, що Росія володіє ініціативою.
В огляді підсумовують, що Кремль може все частіше заявляти про перемоги на полі бою в Україні без повних гарантій російського тактичного і оперативного успіху для підтримки інформаційних зусиль, які одночасно прославляють Путіна і деморалізують Україну, хоча така зростаюча риторична впевненість може створити в російському інформаційному просторі очікування, які російські військові не зможуть задовольнити.
Ключові висновки ISW за 20 лютого:
- Україна захищається від незаконної російської військової інтервенції та агресії вже 10 років.
- Головна стратегічна мета Росії – відновити контроль над Україною – залишається незмінною протягом десятиліття, відколи почалася її незаконна інтервенція в Україну.
- Росія доклала чимало зусиль, щоб завуалювати свої великі стратегічні цілі з відновлення контролю над Україною в період з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
- Як повідомляється, російська військова розвідка вчиться на своїх невдачах останніх років і поновила зусилля проти країн НАТО.
- Путін і Шойгу похизувалися захопленням Авдіївки.
- Шойгу також заявив, що російські війська повністю захопили Кринки на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча наявні візуальні докази з відкритих джерел, а також українські та російські повідомлення свідчать про те, що українські війська утримують обмежений плацдарм у цьому районі.
- Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року, хоча Кремль, ймовірно, озвучує очікування, які російські військові можуть не виправдати.
- Видання NYT повідомило, що після відходу українських військ з Авдіївки сотні українських військовослужбовців могли зникнути безвісти.
- Українські офіційні особи розпочали розслідування додаткових очевидних порушень Росією Женевських конвенцій щодо військовополонених у Запорізькій області.
- Російські війська здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв уздовж усієї лінії фронту.
- Кремль продовжує просувати зусилля Росії з розширення своєї оборонно-промислової бази.
- Окупаційна влада Запорізької області розширює сферу надання державних послуг на окупованих територіях з метою посилення бюрократичного контролю та формування залежності від окупаційної адміністрації.