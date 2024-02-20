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Новий злочин РФ: розпочато розслідування розстрілу українських полонених біля Роботиного

Валентина РоманенкоВівторок, 20 лютого 2024, 17:00
Новий злочин РФ: розпочато розслідування розстрілу українських полонених біля Роботиного
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Служба безпеки України та прокурори розслідуватимуть розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: 20 лютого в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон.

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Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Прокурори нагадують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області".

Нагадаємо: 18 лютого рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

19 лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, котрі лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб з’ясувати обставини розстрілу російськими бойовиками українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Теми: полоненівійнавоєнні злочиниОфіс генпрокурора
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