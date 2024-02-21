ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что заявления о захвате плацдарма на левобережье Херсонщины нужны Кремлю, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов.

Источник: ISW

Детали: Министр обороны России Шойгу заявил, что российские войска захватили Крынки на восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя имеющиеся визуальные доказательства из открытых источников, а также украинские и российские сообщения свидетельствуют о том, что Силы обороны удерживают ограниченный плацдарм в этом районе.

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Шойгу заявил во время брифинга с Путиным, что российские войска зачистили Крынки, хотя Путин утверждал, что российский генерал-полковник Михаил Теплинский, который командует группировкой "Днепр", сообщил ему, что в населенном пункте осталось небольшое количество украинских военных.

Шойгу опроверг заявление Теплинского и представил российские усилия как успешно завершенную операцию, а также похвалил подразделения ВДВ и 810-ю морскую пехотную бригаду за их роль в операции, что является типичной похвалой Кремля после захвата россиянами тактического объекта.

На момент написания этой публикации эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных доказательств заметного российского продвижения возле ограниченного украинского плацдарма в Крынках и вблизи них, а руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк сообщила, что украинские силы продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.

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Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что 19 и 20 февраля у Крынок продолжались регулярные позиционные бои, и не отмечали никаких российских успехов в этой местности.

В отчете предполагают: Кремль, вероятно, "преждевременно заявил" о захвате Россией Крынок, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов в марте 2024 года, хотя Кремль, вероятно, формирует ожидания, которые российские военные могут не оправдать.

Шойгу назвал якобы захват российскими войсками Крынок официальным завершением украинского контрнаступления летом 2023 года.

По мнению аналитиков, Кремль, в частности, медлил с признанием того, что Россия перехватила инициативу на всей территории боевых действий в Украине, вероятно, из-за потенциальных опасений относительно способности России наступать, и Шойгу, вероятно, официально объявил о "конце" украинского контрнаступления, чтобы публично подчеркнуть, что Россия владеет инициативой.

В обзоре заключают, что Кремль может все чаще заявлять о победах на поле боя в Украине без полных гарантий российского тактического и оперативного успеха для поддержки информационных усилий, которые одновременно прославляют Путина и деморализуют Украину, хотя такая растущая риторическая уверенность может создать в российском информационном пространстве ожидания, которые российские военные не смогут удовлетворить.

Ключевые выводы ISW за 20 февраля: