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Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
ілюстративне фото джерел УП

У середу 21 лютого польські аграрії продовжують блокувати рух на кордоні з Україною, станом на ранок черги на в’їзд із РП в нашу країну очікували приблизно 2500 вантажівок.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Польські фермери, як і раніше, блокують 6 напрямків, 6 пунктів пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

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Станом на ранок сьогодні сукупно на цих шести напрямках на території Польщі в бік України очікували перетину кордону в бік нашої держави десь 2500 вантажівок. Найбільше – навпроти "Краківця", "Ягодин" та "Рави-Руської". Вчора ситуація була дещо іншою, бо польські фермери масштабували свої дії з блокування руху для транспортних засобів: вони практично унеможливили рух для вантажівок по всіх напрямках, а на трьох ("Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів") обмежили рух і для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів, які протягом певного часу не могли перетнути кордон, як в бік України, так і слідуючи в бік Польщі.

Але поступово після 16-ї години до 18-ї рух для легкових автомобілів та автобусів на цих напрямках нормалізувався.

Станом на зараз для легкових автомобілів та автобусів рух вільний в обох напрямках, а вантажівки вони пропускають на різних напрямках по одній або 2-3 вантажівки за годину в обох напрямках. Єдина відмінність – вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в бік Польщі в ПП "Шегині" та "Ягодин".

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Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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