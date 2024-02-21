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Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

Валентина РоманенкоСреда, 21 февраля 2024, 10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
иллюстративное фото источников УП

В среду 21 февраля польские аграрии продолжают блокировать движение на границе с Украиной, по состоянию на утро очереди на въезд из РП в нашу страну ожидали около 2500 грузовиков.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Польские фермеры по-прежнему блокируют 6 направлений, 6 пунктов пропуска: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

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По состоянию на утро сегодня совокупно на этих шести направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидали пересечения границы в сторону нашего государства где-то 2500 грузовиков. Больше всего - напротив "Краковца", "Ягодина" и "Равы-Русской".

Вчера ситуация была несколько иной, потому что польские фермеры масштабировали свои действия по блокированию движения для транспортных средств: они практически сделали невозможным движение для грузовиков по всем направлениям, а на трех ("Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов") ограничили движение и для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов, которые в течение определенного времени не могли пересечь границу, как в сторону Украины, так и следуя в сторону Польши.

Но постепенно после 16 часов до 18 часов движение для легковых автомобилей и автобусов на этих направлениях нормализовалось.

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По состоянию на сейчас для легковых автомобилей и автобусов движение свободное в обоих направлениях, а грузовики они пропускают на разных направлениях по одному или 2-3 грузовика в час в обоих направлениях. Единственное отличие - они вообще не пропускают грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в сторону Польши через ПП "Шегини" и "Ягодин"".

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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