Кількість поранених через удар по Краматорську зросла до 7
Середа, 21 лютого 2024, 11:04
Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області у вівторок збільшилася до семи, під завалами шукають людину.
Джерело: начальник МВА Олександр Гончаренко
Пряма мова: "Внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по місту - 7 поранених (6 жінок, 1 чоловік). Всім надається медична допомога. Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами".
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Деталі: Він наголосив, що пошукова операція триває.
Передісторія:
- Росіяни увечері 20 лютого атакували Краматорськ – поцілили у промзону та житлову забудову, було відомо про шістьох постраждалих.
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