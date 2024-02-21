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Кількість поранених через удар по Краматорську зросла до 7

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 лютого 2024, 11:04
Кількість поранених через удар по Краматорську зросла до 7
Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області у вівторок збільшилася до семи, під завалами шукають людину.

Джерело: начальник МВА Олександр Гончаренко

Пряма мова: "Внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по місту  - 7 поранених (6 жінок, 1 чоловік). Всім надається медична допомога. Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами".

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Деталі: Він наголосив, що пошукова операція триває.

Передісторія: 

  • Росіяни увечері 20 лютого атакували Краматорськ – поцілили у промзону та житлову забудову, було відомо про шістьох постраждалих.

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Теми: Краматорськжертвиобстріл
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