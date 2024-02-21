Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7

Количество раненых в результате обстрела Краматорска Донецкой области во вторник увеличилось до семи, под завалами ищут человека

Источник: начальник МВА Александр Гончаренко

Прямая речь: "В результате вчерашнего ракетного удара россиян по городу - 7 раненых (6 женщин, 1 мужчина). Всем оказывается медицинская помощь. Вероятно, еще один человек находится под завалами".

Реклама:

Детали: Он отметил, что поисковая операция продолжается.

Предыстория:

Россияне вечером 20 февраля атаковали Краматорск - попали в промзону и жилую застройку, было известно о шести пострадавших.