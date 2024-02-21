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Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 февраля 2024, 11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
Фото из Telegram Вадима Филашкина

Количество раненых в результате обстрела Краматорска Донецкой области во вторник увеличилось до семи, под завалами ищут человека 

Источник: начальник МВА Александр Гончаренко

Прямая речь: "В результате вчерашнего ракетного удара россиян по городу - 7 раненых (6 женщин, 1 мужчина). Всем оказывается медицинская помощь. Вероятно, еще один человек находится под завалами".

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Детали: Он отметил, что поисковая операция продолжается.

Предыстория: 

  • Россияне вечером 20 февраля атаковали Краматорск - попали в промзону и жилую застройку, было известно о шести пострадавших.

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Темы: Краматорскжертвыобстрел
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