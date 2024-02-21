До 8 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Краматорську
Середа, 21 лютого 2024, 17:49
Кількість поранених внаслідок російської атаки по Краматорську Донецької області 20 лютого зросла до восьми, під завалами шукають людину.
Джерело: голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook
Пряма мова: "У Краматорську триває пошуково-рятувальна операція на місці вчорашнього обстрілу РФ. 8 людей зазнали поранень - шість жінок та двоє чоловіків".
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Деталі: За словами Гончаренка, наразі рятувальники продовжують розбір завалів. Під ними, ймовірно, ще може бути одна людина.
Передісторія:
Увечері 20 лютого росіяни атакували Краматорськ – поцілили у промзону та житлову забудову, було відомо про сімох постраждалих.
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