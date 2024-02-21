До 8 возросло количество пострадавших из-за удара РФ по Краматорску 

Количество раненых в результате российской атаки по Краматорску Донецкой области 20 февраля возросло до восьми, под завалами ищут человека.

Источник: председатель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь: "В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте вчерашнего обстрела РФ. 8 человек получили ранения - шесть женщин и двое мужчин".

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Детали: По словам Гончаренко, сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Под ними, вероятно, еще может быть один человек.

Предыстория:

Вечером 20 февраля россияне атаковали Краматорск - попали в промзону и жилую застройку, было известно о семи пострадавших.