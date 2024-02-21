Аудит армии, законодательство, политическое будущее: Зеленский провел встречу со "слугами народа"

Президент Владимир Зеленский 21 февраля провел встречу с депутатами фракции "Слуга народа", на ней говорили в частности о поддержке евроинтеграционных законопроектов, политическое будущее и ситуации на фронте.

Источник: несколько участников встречи фракции СН с президентом в комментарии УП

Детали: По словам собеседников УП, во вступительном слове Зеленский поблагодарил депутатов за проголосованные евроинтеграционные законы и призвал к единству внутри команды.

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Он попросил и дальше поддерживать евроинтеграционные законопроекты, ведь после войны могут сложиться условия, когда Украина получит шанс на быстрое вступление в ЕС.

Что касается ситуации на фронте, президент сообщил, что Украина имеет значительные успехи в море, а на некоторых участках фронта переходит к обороне.

Прямая речь собеседника УП: "Что касается мобилизации, то президент сообщил, что Сырский готовит сейчас большой аудит по людям, кто где находится, потому что оказалось, что многие из тех, кто должен быть на фронте, на нем не был. Вот когда будет аудит – более четко поймем реальное положение дел, а вы, мол, пока работайте с самим законом в Раде".

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Детали: Среди прочего президент говорил о важности соглашений о безопасности с другими странами, и выразил надежду, что США смогут проголосовать за помощь Украине.

Что касается отношений с поляками, президент напомнил о своей идее отправить правительство к границе, объяснял, что важно сохранить отношения с Польшей.

Также Зеленский объяснял, что на нынешнюю позицию польских властей серьезно влияют будущие местные выборы. Также конфликт пытается активно подогревать РФ.

Некоторые депутаты спрашивали о политическом будущем, Зеленский сказал, что этот вопрос не актуален. "Давайте работать на победу, а там будет будущее. Тот, кто нормально себя проявляет и имеет голову на плечах – точно найдет себя", – пересказывают депутаты слова президента.

Среди прочего звучал вопрос от депутатов о возможных угрозах легитимности президента, ведь в мае этого года исполняется 5 лет с избрания Зеленского на должность.

На это Зеленский ответил, что располагает информацией о подготовке россиянами информационных кампаний, но никому не нужно реагировать на эти провокации.

А партнеры поддерживают позицию украинских властей относительно легитимности и невозможности проведения выборов.

Что предшествовало:

20 февраля источники УП сообщили, что Зеленский созывает первую за время полномасштабной войны встречу с депутатами фракции "Слуга народа".