При обысках у экс-главы областной ВВК нашли почти миллион долларов – СМИ
Во время обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии в одной из квартир в Киеве обнаружили почти 1 миллион долларов США.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
Детали: Отмечается, что обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств, а Деснянский районный суд Чернигова уже отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
Известно, что задержанный работал председателем областной ВВК до лета 2021 года, отмечает издание.
"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в пресс-службу СБУ.
Обновлено: СБУ и прокуратура сообщили подробности задержания и рассказали о ликвидированной в Чернигове схеме уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.