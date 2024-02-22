При обысках у экс-главы областной ВВК нашли почти миллион долларов – СМИ

Во время обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии в одной из квартир в Киеве обнаружили почти 1 миллион долларов США.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств, а Деснянский районный суд Чернигова уже отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

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Известно, что задержанный работал председателем областной ВВК до лета 2021 года, отмечает издание.

"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в пресс-службу СБУ.

Обновлено: СБУ и прокуратура сообщили подробности задержания и рассказали о ликвидированной в Чернигове схеме уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.