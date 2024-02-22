Російські силовики вломилися в будинок кримської активістки: шиють на неї справу

Обшук у будинку Лутфіє Зудієвої в Криму, фото з соцмереж Кримської Солідарності

В окупованому Криму в будинку активістки "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієвої зранку відбувся обшук, окупанти забрали її до Центру протидії екстремізму та склали протоколи за "зловживання свободою масової інформації".

Джерело: правозахисний рух "Кримська солідарність"

Деталі: Правозахисники повідомляють, що йдеться про будинок в Джанкої, де активістка живе разом з родиною.

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Окупанти були у масках. На запитання про те, що відбувається, вони не відповіли. Крім того, вони знімали на камеру людей, які прийшли до місця обшуку. Адвокатів в будинок не пустили.

Пряма мова чоловіка активістки: "Сьогодні о 6 ранку я прокинувся від тупоту. Подивившись на камеру я зрозумів, що це співробітники правоохоронних органів. Перестрибнувши через паркан, вони відчинили хвіртку і увійшли у двір.

Вони голосно стукали у двері. Я попросив зачекати, бо ми одягалися. Вони пред'явили постанову Київського районного суду про те, що у нас буде проводиться обстеження. Але практично вони провели обшук, вони скрізь рилися, змусили витягати речі, щоб їх оглянути".

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Більше деталей: Під час обшуку з будинку Лутфіє Зудієвої вилучили реєстратор відеоспостереження, всі телефони, флеш-накопичувачі та ноутбук.

Окупанти забрали Лутфіє Зудієву до Центру з протидії екстремізму, однак пізніше відпустили.

Оновлено: Пізніше "Кримська солідарність" розповіла, що співробітники Центру з протидії екстремізму відвезли правозахисницю у відділ поліції в Сімферополі. Там на Лутфію Зудієву склали два протоколи за частиною 2 і частиною 2.1 статті 13.15 КоАП РФ (Зловживання свободою масової інформації).

Пряма мова: "У центрі "Е" мені поставили кілька запитань, я відмовилася на них відповідати за статтею 51 Конституції РФ. Ми говорили з адвокатом Емілем Махсудовичем, що свої пояснення висловимо в суді. Вивчимо всі матеріали справи і всі публікації. На наш погляд, у них немає складу злочину".

Довідково: Правозахисники зазначили, що Лутфіє Зудієва - активістка громадського об'єднання "Кримська солідарність", журналістка і правозахисниця. За освітою філологиня. Раніше керувала дитячим центром "Еліф" у місті Джанкої. Є матір'ю чотирьох дітей, двоє з яких неповнолітні.