Российские силовики вломились в дом крымской активистки: шьют на нее дело

В оккупированном Крыму в доме активистки "Крымской солидарности" Лутфие Зудиевой утром состоялся обыск, оккупанты забрали ее в Центр противодействия экстремизму и составили протоколы за "злоупотребление свободой массовой информации".

Источник: правозащитное движение "Крымская солидарность"

Детали: Правозащитники сообщают, что речь идет о доме в Джанкое, где активистка живет вместе с семьей.

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Оккупанты были в масках. На вопрос о том, что происходит, они не ответили. Кроме того, они снимали на камеру людей, которые пришли к месту обыска. Адвокатов в дом не пустили.

Прямая речь мужа активистки: "Сегодня в 6 утра я проснулся от топота. Посмотрев на камеру я понял, что это сотрудники правоохранительных органов. Перепрыгнув через забор, они открыли калитку и вошли во двор.

Они громко стучали в дверь. Я попросил подождать, потому что мы одевались. Они предъявили постановление Киевского районного суда о том, что у нас будет проводится обследование. Но практически они провели обыск, они везде рылись, заставили вытаскивать вещи, чтобы их осмотреть".

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Больше деталей: Во время обыска из дома Лутфие Зудиевой изъяли регистратор видеонаблюдения, все телефоны, флеш-накопители и ноутбук.

Оккупанты забрали Лутфие Зудиеву в Центр по противодействию экстремизму, однако позже отпустили.

Обновлено: Позже "Крымская солидарность" рассказала, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму отвезли правозащитницу в отдел полиции в Симферополе. Там на Лутфию Зудиеву составили два протокола по части 2 и части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации).

Прямая речь: "В центре "Э" мне задали несколько вопросов, я отказалась на них отвечать по статье 51 Конституции РФ. Мы говорили с адвокатом Эмилем Махсудовичем, что свои объяснения выскажем в суде. Изучим все материалы дела и все публикации. На наш взгляд, у них нет состава преступления".

Справочно: Правозащитники отметили, что Лутфие Зудиева - активистка общественного объединения "Крымская солидарность", журналистка и правозащитница. По образованию филолог. Ранее руководила детским центром "Элиф" в городе Джанкое. Является матерью четверых детей, двое из которых несовершеннолетние.