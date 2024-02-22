Атака прифронтової ТЕС: кількість поранених зросла до 9

Кількість постраждалих через обстріл окупантами прифронтової теплової електростанції зросла до дев'яти.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "Кількість постраждалих від обстрілу працівників станції збільшилася до 9. Четверо наших колег госпіталізовано з травмами різної тяжкості. Ще п'ятеро отримали контузії".

Деталі: Повідомляється, що наразі постраждалим надають необхідну допомогу.

Передісторія:

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22 лютого російські військові атакували прифронтову теплову електростанцію, внаслідок чого дістали поранення 6 працівників.