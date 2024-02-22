Атака прифронтовой ТЭС: количество раненых возросло до
Четверг, 22 февраля 2024, 16:55
Количество пострадавших из-за обстрела оккупантами прифронтовой тепловой электростанции возросло до девяти.
Источник: ДТЭК в Telegram
Дословно: "Количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9. Четверо наших коллег госпитализированы с травмами различной тяжести. Еще пятеро получили контузии".
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Детали: Сообщается, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Предыстория:
22 февраля российские военные атаковали прифронтовую тепловую электростанцию, в результате чего получили ранения 6 работников.
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