Атака прифронтовой ТЭС: количество раненых возросло до

Количество пострадавших из-за обстрела оккупантами прифронтовой тепловой электростанции возросло до девяти.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "Количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9. Четверо наших коллег госпитализированы с травмами различной тяжести. Еще пятеро получили контузии".

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Детали: Сообщается, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Предыстория:

22 февраля российские военные атаковали прифронтовую тепловую электростанцию, в результате чего получили ранения 6 работников.

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