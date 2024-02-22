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Атака прифронтовой ТЭС: количество раненых возросло до

"Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 16:55
Атака прифронтовой ТЭС: количество раненых возросло до
ВЗРЫВ. Иллюстративное фото Getty Images

Количество пострадавших из-за обстрела оккупантами прифронтовой тепловой электростанции возросло до девяти. 

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "Количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9. Четверо наших коллег госпитализированы с травмами различной тяжести. Еще пятеро получили контузии".

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Детали: Сообщается, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Предыстория:

22 февраля российские военные атаковали прифронтовую тепловую электростанцию, в результате чего получили ранения 6 работников.

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Темы: энергетикаобстрелвойна
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