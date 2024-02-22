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"Ще одна гаряча точка": На Мар’їнському напрямку за день більше 30 спроб прорвати оборону ЗСУ

Олександр ШумілінЧетвер, 22 лютого 2024, 19:04
Ще одна гаряча точка: На Мар’їнському напрямку за день більше 30 спроб прорвати оборону ЗСУ
Фото: Генштаб

Від початки доби 22 лютого до 18:00 на Мар’їнському напрямку окупанти більше 30 разів намагалися прорвати українську оборону.

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "У нас гаряча точка ще одна, як мінімум. Це Мар’їнський напрямок. За свіжими даними від початку доби до 18:00 лише на цьому напрямку в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ…

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При цьому на Авдіївському напрямку за сьогодні до того ж часу наші воїни відбили 7 атак ворога в районі сіл Орлівка, Сєвєрне, Первомайське і Невельське".

Деталі: Лиховій наголосив, що з усієї операційної зони ОСУВ "Таврія" саме на Авдіївський і Мар’їнський напрямки припадає цілковита більшість авіаційних, артилерійських ударів та ударів дронів-камікадзе. За його словами, ситуація динамічна і українським бійцям вдалося протягом середи і четверга відновити кілька позицій. На Авдіївському напрямку здалися в полон більше десятка російських окупантів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у четвер Лиховій заявив, що російські військові, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до "червоних дат", пов’язаних з 23 та 24 лютого.

Теми: війнаобстріл
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